Idosa desmaia ao receber festa surpresa de aniversário

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) fez um atendimento que acabou em festa no litoral do Piauí. O chamado veio do bairro Nova Parnaíba. Uma idosa estava desmaiada e com dores no peito. Até então, uma situação cotidiana, mas o desmaio ocorreu por pura emoção. Pela primeira vez, aos 63 anos, dona Francisca Maria Barros da Silva havia ganho uma festa surpresa.



"Fomos chamados via rádio para uma ocorrência de uma idosa que estava desmaiada. Quando a gente chegou havia muita gente do lado de fora e pensamos até que fosse algo muito grave. A idosa estava sentada em uma cadeira, aparentemente pálida. Aferimos a pressão, verificamos a glicemia e estava tudo normal. Então, procuramos saber o que tinha ocorrido e descobrimos que a paciente estava aniversariando naquele dia e só então entendemos que o desmaio foi emoção", conta Flaviano Aragão, enfermeiro do Samu.

Com 13 anos como urgentista, ele conta que já participou das mais diferentes ocorrências, mas um caso como o da idosa nunca tinha ocorrido. Flaviano relembra que quando viu que estava tudo bem, perguntou: cadê o bolo? e foi uma alegria.

"A família disse que até esqueceu de cantar parabéns porque ficou todo mundo nervoso. Quando eu perguntei 'cadê o bolo?', a própria aniversariante se animou e começamos a cantar parabéns e ela disse que a gente só ia embora quando comesse o bolo. Foi muito gratificante pra toda a equipe", relembra o enfermeiro.







FOI UM SUSTO

Jaíne Maria, sobrinha da idosa, contou quem foi um susto e os amigos e familiares ficaram muito nervosos.

"Ela disse que não estava se sentindo muito bem e com aquela emoção passou mal e desmaiou. Ligamos para o Samu e no fim descobrimos que foi mesmo o nervosismo e emoção. Ela ficou assim porque nunca tinha ganho uma festa de aniversário", disse a sobrinha.

Jaíne relembra que a família resolveu fazer a festa porque dona Francisca estava muito triste e com sintomas de depressão justamente no dia do aniversário.

Foi então que a filha da idosa organizou a festinha. Ninguém esperava que fosse terminar do jeito que terminou. Ela gostou muito.

Foto: Reprodução FacebookCalixto DiasCalixto Dias