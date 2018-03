Identificado um dos corpos decapitados encontrados em residência

Foi reconhecido um dos corpos referente ao duplo homicídio ocorrido na noite de quinta-feira (01/03) no Bairro Piauí, em Parnaíba, onde dois corpos estavam sem cabeça e mutilados. Um dos corpos foi identificado na tarde deste sábado (03/03), no Posto Avanço do IML de Parnaíba, por familiares que o reconheceram. A dúvida foi tirada por conta de um implante dentário que ele havia feito.

O homem se trata de Paulo Henrique Lima Caldas, 48 anos, que era professor de Inglês e estava desempregado. Henrique era natural de São Luís Estado do Maranhão e trabalhou em Tutóia. Além da cabeça decepada, teve o corpo partido ao meio. Se mantinha de aluguel de casas, sendo uma em Parnaíba (PI) e outra em São Luís (MA), de onde era enviado o dinheiro por sua mãe. Uma das tias de Henrique, que não quis se identificar, disse que seu sobrinho era usuário de drogas. O enterro será em Água Doce (MA).

Daniel SantosCalixto Dias