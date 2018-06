Hospital de Parnaíba será totalmente climatizado

O secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, entregou nesse sábado (23), climatizadores de ar para o Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), em Parnaíba. Com essa iniciativa, a unidade passará a ter climatização em todas as enfermerias, que contam com mais de 100 leitos. Além disso, foi inaugurada a Sala de Estabilização Pediátrica e entregues equipamentos eletrônicos para o setor de Nutrição.

Os equipamentos integram a segunda etapa do Programa Renova Saúde que, na primeira fase, entregou mais de R$ 12 milhões em toda a rede hospitalar piauiense. Somente no HEDA, já foram investidos mais R$ 1,6 milhão em equipamentos de ponta, como o de vídeolaparoscopia, que permite a realização de cirurgias minimamente invasiva.

“São investimentos quinzenais que temos feitos aqui no HEDA”, afirma Florentino. “Já era uma preocupação nossa em dotar de climatizadores em todo Hospital. Hoje, com a entrega de climatizadores, poderemos climatizar 100% das enfermarias”, completou o secretário.

O gestor também inaugurou a Sala de Estabilização Pediátrica. “Essa Sala é de fundamental importância para o HEDA, que vai permitir o melhor atendimento às crianças que chegam aqui e precisam de assistência de urgência e emergência”, afirmou. Além disso, foram entregues equipamentos para o setor de Nutrição.

