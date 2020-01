Homem é executado com um tiro na cabeça em Parnaíba

Na manhã desta terça-feira (14/01/2020), um homem identificado como José Maria de Sousa Filho mais conhecido como "Filho", foi morto com um disparo de arma de fogo na região da cabeça nos cruzamentos das Avenidas Pinheiro Machado com Rua Caramuru em Parnaíba.







José Maria de Sousa Filho, de 41 anos, mais conhecido como “Filhinho” era ex-presidiáriofoi e foi morto com um tiro na cabeça. O crime aconteceu nos cruzamento da Rua Caramuru, e Avenida Pinheiro Machado, próximo ao mercado da Caramuru, em Parnaíba.

De acordo com informações, a vítima estava na garupa de uma motocicleta e seguia para o Fórum assinar documentos, quando um motociclista não identificado, se aproximou da vitima que estava parada no semáforo e efetuou um único disparo na cabeça. Após a ação, o suspeito fugiu do local.



A Polícia Militar está em diligência no intuito de capturar os assassinos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP).



Os peritos do Instituto de Criminalística foi acionado para a realizar a perícia técnica na cena do crime. O Instituto de Medicina Legal (IML) tabém foi acionado e já fez o deslocamento do carro tumba para recolhimento do corpo e encaminhamento para o posto avançado onde será realizado a autópsia.

Fotos: José Wilson

local da ocorrencia e WilsonCalixto Dias