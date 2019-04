Homem é esfaqueado nas costas

O homem levou uma profunda facada nas costas e sangrava bastante, vítima chama-se identificou como Rafael Ferreiras Marques de 26 anos e disse que morava perto da lagoa do Bebedouro, mais que tinha se separado da mulher e estava morando nas ruas. Segundo ele a três dias do o corrido o mesmo estava em um bar bebendo com os agressores e que na ocasião lhe acusaram de ter roubado um celular, somente três dias depois dois homens encontraram Rafael no posto Ideal que fica na Av. Pinheiro Machado com Av. São Sebastião, foi então que começou a agressão, deram socos nele com capacete, o mesmo tentou correr mais foi alcançado pelos agressores em frente ao ideal center, alguns donos de bares e restaurantes tentaram intervir, mais os agressores ainda conseguiram dar uma facada nas costas de Rafael e saíram dizendo que ele era ladrão de celular. A vítima ficou sangrando muito por alguns minutos quando a policia chegou e na sequencia o SAMU. Ele informou a polícia que conhecia os agressores de vista mais que não sabia onde eles moravam. Rafael foi atendido pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda) para um exame mais detalhado.

