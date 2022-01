Homem desaparece ao entrar no mar na praia Pedra do Sal em Parnaíba

Um turista identificado como João Lucas Moraes dos Santos desapareceu após entrar no mar da praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, no litoral do Piauí, nessa terça-feira (11).



Foto: Arquivo/ODIA

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele tomava banho próximo às pedras quando sumiu nas águas do mar. A corporação foi acionada por familiares da vítima e até a manhã desta quarta-feira (12) ele não havia sido localizado. Ainda segundo a corporação, ele é natural de Cocal dos Alves, região Norte do Piauí.

O afogamento ocorreu por volta das 14h. Pela tarde, um mergulhador da corporação iniciou as buscas, mas não encontrou nenhum sinal do rapaz. Os trabalhos foram retomados hoje e seguirão até às 17h.

