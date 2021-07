Guerra do tráfico espalha terror e medo nos Parnaibanos

A violência no litoral piauiense vem atingindo níveis assustadores, na noite de terça (20) a Polícia Militar registrou um intenso tiroteio entre criminosos no Residencial João Paulo II, no bairro Mendonça Clark. Uma pessoa ficou ferida.

Durante o tiroteio, um jovem identificado como Marcos Costa dos Santos de 19 foi baleado quando tentava proteger a filha dos tiros.







De acordo com a polícia, cerca de 10 homes, chegaram em dois carros e começaram os disparos contra Marcos dos Santos que estava sentando na calçada com sua filha no colo. Marcos tentou proteger a filha levando à para dentro de casa, e acabou sendo alvejado. Marcos foi atendido no pronto socorro. Um carro modelo pálio de cor branca foi abandonado pelos homens, o veículo tinha marcas de bala na lataria e vidros quebrados. Durante a varredura na área a Polícia Militar encontrou várias cápsulas de pistola 380 espalhadas pela rua e pela calçada. O carro foi apreendido e rebocado para o pátio.





Gleitoney MirandaCalixto DiasCalixto Dias

