Grávida tem celular roubado e bandido é capturado por testemunhas

Um homem identificado como Tel Mendes Costa, foi preso por uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo cabo Sales ribeiro, volta das 17h30 desta quinta-feira (22/11), ele é acusado de ter praticado um roubo, no cruzamento da Avenida João Silva filho com a Rua Pedro Freitas, no Bairro Piauí, em Parnaíba. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que uma mulher grávida, teve seu celular roubado, e que algumas pessoas ao perceber a ação do bandido, capturaram e imobilizaram o transgressor.

Contra Tel Costa foi dada voz de prisão e uma moto Honda /NXR Bros de cor preta e placa PIO 8713 Parnaíba, que estava em sua posse, foi apreendida, bem como o aparelho celular da vítima, um Motorola preto. O caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Leno ChildesCalixto Dias