Gracinha Moraes Sousa recebe a Medalha Conselheiro Saraiva, em Teresina

Maria das Graças de Moraes Souza Nunes, secretária de Infraestrutura e Defesa Civil da cidade de Parnaíba, recebeu na noite da última quinta-feira(2), a Medalha Conselheiro Saraiva. A honraria foi entregue pela Prefeitura de Teresina a 38 personalidades e uma instituição em solenidade realizada no Teatro do Sesc Cultural, na avenida Cajuína, zona Leste da capital.



A escolha das personalidades e da instituição é feita por um conselho deliberativo municipal, que é formado pelo prefeito Dr. Pessoa, na condição de presidente do conselho; seguido dos membros André Lopes Evangelista Dias, secretário municipal de Governo; Nouga Cardoso, secretário municipal de Educação; Olivio Joaquim Fonseca, representante da Associação Comercial Piauiense; Reginaldo Miranda da Silva, representante da Academia Piauiense de Letras e Antônio Fonseca dos Santos Neto, representante do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí.

Lucas Sousa