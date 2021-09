Forças de segurança iniciam operação integrada no litoral piauiense

A Polícia Militar do Piauí (PM-PI) iniciou, no último sábado (25), uma operação no litoral piauiense para reforçar a segurança na região. A ação é integrada com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, Guarda Municipal e Serviço de Inteligência da Secretaria

A operação, que não tem data pata terminar, conta com um acréscimo de guarnições de Comando Especializados como BOPE, RONE, CANIL, BPRE, FORCA TÁTICA, ROCAM E DINT, que iram atuar diariamente reforçando o policiamento já realizado pelo 2° BPM, atuando em todo perímetro urbano, principalmente em áreas e em pontos estratégicos nos horários de maior movimentação de pessoas.





Ascom/ Secretaria de Segurança

O contato com órgãos de segurança pública de outros estados, como Ceará e Maranhão, também foi reforçado através do gabinete de gestão integrada, que está sob a coordenação do tenente-coronel Pacífico e do delegado regional Eduardo Ferreira.

“Nosso objetivo é aumentar a presença policial e intensificar as abordagens a pessoas e veículos em atitudes suspeitas buscando armas, drogas ilícitas ou pessoas procuradas pela justiça. Visando elevar a sensação segurança e tranquilidade da população parnaibana e região”, destacou Pacífico.

A PM-PI já vem realizando operações integradas, com a finalidade de combater o crime organizado, homicídios, tráfico de entorpecentes e outras modalidades criminosas em todo o Estado.

