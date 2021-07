Ex-vereador Reinaldo Filho é o novo diretor do Detran Parnaíba

O ex-vereador de Parnaíba e advogado, Reinaldo Filho (Reinaldim) é o novo diretor da 1ª Ciretran de Parnaíba, em substituição à Claúdia Vitória Silva, que já vinha há alguns anos à frente do órgão cujo funcionamento tem sido um os mais criticados no município nos últimos tempos. O novo dirigente afirmou em, que por conta da pandemia alguns funcionários do órgão tiveram que se afastar do trabalho por segurança, mas que até o final deste mês estarão de volta após a aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. “Muitos servidores estão afastados por conta da idade, neste momento existe a pandemia e a deficiência ainda é dessas pessoas que não podem fazer o serviço remotamente porque teriam que atender em casa as pessoas, e aqui está deixando esta lacuna. Mas as pessoas que estão nessa relação já estão sendo vacinadas, a maioria já tomou a primeira dose, já estão agora agendadas para a segunda dose, então até o final do mês nós vamos contar com todo o efetivo do Detran para que a gente possa realmente tomar pé e melhorar o atendimento à população”, explicou.



Sobre a nova função que lhe foi atribuída, Reinaldo, deu suas impressões. “É uma missão nova que nós estamos assumindo agora. A intenção aqui é melhorar, continuar um trabalho que já é feito rotineiramente, mas a intenção é acelerar essa prestação do serviço para que a população possa ser bem assistida”, disse.

Para adequações e ajustes concernentes à nova gestão, Reinaldo receberá nesta sexta-feira a visita do diretor do Detran, Garcias Guedes. Com experiência no Legislativo municipal, Reinaldo agora tem desafios no executivo através de um cargo de confiança.









ascomCalixto DiasCalixto Dias

