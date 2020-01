ESCOLA DE MÚSICA DE PARNAÍBA É CREDENCIADA NO MÉTODO SUZUKI

Criado pelo professor Shinichi Suzuki (1898-1998), o método foi concebido para desenvolver o potencial inato de todas as crianças. Conhecido como “método da língua mãe”, ou “método da educação do talento”, ou apenas “método Suzuki”, a metodologia reconhece que todas as crianças aprendem sua língua materna com amor e encorajamento dentro de seu ambiente familiar e social. Baseado nesse mesmo princípio, defende que o ensino musical e o ensino de um instrumento é um meio para desenvolver o caráter, a sensibilidade, a disciplina, a tolerância, etc.. Para esse fim, a educação musical deve começar o mais cedo possível.

A música é uma importante ferramenta capaz de estimular essas conexões neurais e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento cerebral. Por isso, de acordo com a Filosofia Suzuki, é importante se desenvolver habilidades durante os primeiros anos de vida da criança.

E no estado do Piauí a Escola Musicatto de Parnaíba é a primeira a ser credenciada no metodo Suzuki, e que tem a professora Fernanda Teles credenciada através da SAA – Suzuki Association of the American, fez o curso de Filosofia Suzuki com a Teacher Trainee Shinobu Saito, que foi precursora do Método no Brasil.