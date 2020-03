Entregadores de comida por aplicativos relatam preocupação com roubos de motos

Parnaíba está sendo tomada por uma onda de assaltos. Uma vítima que teve seu celular roubado não pôde fazer o boletim de ocorrência, segunda ela o atendente disse que por causa da quarentena foram suspensos os boletins de roubos pequenos e solicitou que a vítima prestasse sua queixa na delegacia virtual, e que lá ela poderia fazer o boletim de ocorrencia; Só que a vítimas nos informou que não funciona e que nunca conseguiu registrar seu boletim e com isso perdeu seu celular e as esperança de poder achá-lo.

Os entregadores de comida por aplicativos relatam assaltos frequentes na cidade. A preocupação aumentou, quando o número de pedidos depois de decretado quarentena está sendo maior. Apesar dos relatos das vítimas, não há um levantamento sobre os crimes na cidade. O que se sabe é o que vemos nas redes sociais. Como o Comercio e os restaurantes estão fechados, os parnaibanos fazem suas compras por meio de aplicativos, com isso os assaltos tornaram-se maiores.

O comandante da polícia em Parnaíba Tenente Coronel Pacífico nos informou que a Polícia Militar está ciente da situação e que estão levantando informações para tentar prender os assaltantes. "Intensificaremos também operações em horários e locais específicos visando aumentar a sensação de segurança dos entregadores e da população. O comandante resaltou ainda que outros problemas afligem a nossa cidade como as enchentes a quarentena por causa do COVID 19 que são ações que precisam da ajuda da polícia. "Estamos totalmente empenhados na redução dos índices criminais, principalmente, quanto à roubo de motos, por meio de operações constantes, tais como colocando viaturas nas áreas de maiores índices", disse a nossa reportagem.

É grande o número de reclamações de entregadorres que tem suas motos roubada praticamente de duas a três dodo dia, desde quando começou a quarentena. Os moto boys apelam para as redes sociais divulgando videos e fotos do assalto. “Entreguei a encomenda e, quando estava indo embora, os ladrões colocaram a arma na minha cabeça. Pensei que iam me matar e entreguei a moto. Na hora, você perde tudo, perde força e perde coragem. Estou em pânico, sinto medo de andar na rua", afirmou uma vítima.

Eles andam sem em dois numa moto, redem o entregador, levam celular e dinheio da vítima, tudo muito rápido veja no vídeo a ação dos ladrões.





Calixto Dias