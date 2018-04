Em Parnaíba vacinação contra gripe Influenza começa dia 23

A campanha de vacinação contra a gripe influenza vai começar em Parnaíba na próxima segunda-feira (23). A informação é do Coordenador de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Charles Lima.

Ele disse que primeiramente serão vacinados os profissionais da área de saúde envolvidos na vacinação. Em seguida serão vacinadas as pessoas consideradas de grupos prioritários como: idosos acima de 60 anos, as crianças entre 6 meses e cinco anos, gestantes e as puérperas até 45 dias depois do parto.

Também serão vacinados – segundo ele – os professores, a população privada de liberdade e os profissionais que trabalham com eles, ou seja, os trabalhadores do sistema carcerário.

Charles Lima informou que o Dia “D”, o Dia de Mobilização Nacional da Vacinação será 12 de maio e o objetivo é vacinar 90 por cento de cada um desses segmentos da população. Por isso, a vacinação vai acontecer em todos os postos de saúde do município.

SupcomCalixto Dias