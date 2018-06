em abordagem Polícia Militar apreende drogas, arma e munições

Durante a operação Parnaíba segura, a Polícia Militar prendeu Ruan Carlos Castro Gomes, 23 anos, e apreendeu um adolescente de 16 anos, por envolvimento em tráfico de drogas, no início da noite de domingo (24/06), na localidade Cidade Sem Deus, no Bairro Santa Luzia, em Parnaíba.

A ação começou por volta das 16h com a participação do Grupamento de Atendimento Especializado a Criança, Idoso e Mulher (GAECIM), Força Tática, Serviço Reservado, Comando de Policiamento da Área, Módulo I e a comandante da operação, a capitã Íris França.

Após um cerco policial, o adolescente L.L.A. foi apreendido com 48 pedras de crack e R$ 28,00. Ainda com a intervenção, foi preso Ruan Carlos Castro Gomes com 80 pedras de crack, cinco trouxas de cocaína, um revólver de calibre 38, 12 munições de calibre 38 e oito de calibre 32, balança de precisão, 15 reatores eletrônicos, entre outros objetos. O total de dinheiro apreendido em moedas chegou a R$ 412,00. O caso foi levado para a Central de Flagrantes.

Por Daniel Santos e Leno Childes

Leno ChildesCalixto Dias