Defensoria Pública leva orientação jurídica à Ação Global em Parnaíba

A Defensoria Pública Regional de Parnaíba esteve presente, no sábado (26), na Ação Global realizada no município. O projeto é realizado todos os anos, simultaneamente, em 27 cidades brasileiras e no Distrito Federal. A iniciativa, uma parceria da Rede Globo com o Sesi, foi realizada no Caic.

O defensor público Manoel Mesquita Neto, titular da 1ª Defensoria Pública de Parnaíba e em substituição na 3ª Defensoria Pública Itinerante, coordenou a equipe da DPE formada pelos colaboradores Martinho, Marcela, Renata, Ana Flávia, Brenda e Nildamara e o estagiário Jedson.

Na Ação Global, são oferecidos, gratuitamente, serviços de saúde, documentação e lazer. Educação, Direitos Humanos e sustentabilidade ambiental, temas que impactam diretamente à qualidade de vida dos brasileiros e formaram o principal foco da iniciativa neste ano de 2018.

“A participação da Defensoria Pública no evento foi muito boa, tanto no sentido da prestação do serviço de orientação jurídica à população, quanto para fortalecer o nome da instituição junto às ações sociais, notadamente em eventos da envergadura da Ação Global, já sedimentado pela tradição de vários anos de atuação. Agradecemos a organização do evento e parabenizamos todos os órgãos e prestadores de serviço que disponibilizaram um dia para oferecer serviço de cidadania à população”, ressalta Manoel Neto.

Ascom