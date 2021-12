Criminoso é morto em perseguição; Parnaíba já registro 8 homicídios em seis dias

Um homem foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (15), no município de Parnaíba. O caso aconteceu na Avenida Pinheiro Machado. Segundo informações de populares, dois criminosos em uma motocicleta teriam perseguiram um homem, identificado apenas como Foquito, e efetuaram vários disparos.



Foquito foi atingido com pelo menos três tiros. Com ele, a polícia encontrou uma pistola calibre 9 milímetros com 15 balas. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Há cerca de um mês, o homem teria forjado o próprio suicídio e divulgado nas redes sociais.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

Com a morte desta quarta-feira (15), a cidade de Parnaíba já contabiliza, pelo menos, oito homicídios em seis dias.

No dia 11 de dezembro, foram registrados quatro homicídios, sendo três deles dentro de uma tenda espirita. Dois homens e uma mulher foram executados e duas pessoas ficaram feridas. A quarto morte foi registrada na madrugada. O homem foi morto a tiros na Avenida Doutor João Silva Filho. Todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Combate a Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL).



