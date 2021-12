Parnaíba: criança é alvo de bala perdida após troca de tiros entre criminosos e PM

Uma criança de 8 anos foi atingida por uma bala perdida na noite desta terça-feira (14), no bairro São Vicente de Paulo, em Parnaíba. O incidente aconteceu após troca de tiros entre a Polícia Militar e quatro homens suspeitos, às 22h.



Segundo o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Parnaíba (BPM), Tenente Coronel Erisvaldo Viana, uma das balas atingiu a mão do menino, que estava por trás da guarnição da PM. O garoto foi imediatamente socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Parnaíba, onde recebeu atendimento médico e passa bem.



Ainda de acordo com o comandante, a troca de tiros teria começado durante o patrulhamento ostensivo, realizado durante a Operação Impacto. “Estávamos em ronda no bairro São Vicente de Paula, quando fomos recebidos a tiros de arma de fogo por quatro indivíduos, ao tempo em que revidamos a altura, sendo que três deles conseguiram empreender fuga e um foi preso com um revólver calibre 38, inox”, disse o Tenente Coronel Erisvaldo Viana.



Jeferson Rodrigo do Nascimento Ananias, de 20 anos, conhecido como CV, foi preso e irá responder por Tentativa de homicídio e Lesão Corporal. Com o suspeito, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, sete munições deflagradas, 10 trouxas de maconha, 10 g de substância análoga à maconha, 02 trouxas de cocaína e um relógio.



Homem é morto com pelo menos três tiros

Na noite desta terça-feira (14), o jovem José Renílson de Oliveira da Silva, de 22 anos, foi morto com, pelo menos, três tiros, após sair da casa de sua namorada. O crime aconteceu no bairro Dom Rufino III, em Parnaíba, litoral do Piauí. Segundo a Polícia Militar, ele teria saído do imóvel, em direção a um comércio na região, quando foi seguido por um homem em uma bicicleta, que o abordou e efetuou diversos disparos.



José Renilson chegou a correr, na tentativa de retornar para a residência, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o rapaz já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. A Perícia Criminal foi acionada e o Instituto de Medicina Legal (IML) foi até o local para remover o corpo. A Delegacia de Combate a Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL) de Parnaíba irá investigar o caso.

Parnaíba já registra oito homicídios em seis dias

Com a morte de Renilson Oliveira, a cidade de Parnaíba já contabiliza, pelo menos, oito homicídios em seis dias. Somente no dia 11 de dezembro, foram registrados quatro homicídios, sendo três deles dentro de uma tenda espirita. Dois homens e uma mulher foram executados e duas pessoas ficaram feridas. A quarto morte foi registrada na madrugada. O homem foi morto a tiros na Avenida Doutor João Silva Filho. Todos os casos estão sendo investigados pela Delegacia de Combate a Homicídios, Tráfico de Drogas e Latrocínio (DHTL).

