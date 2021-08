Corpo é encontrado boiando na praia da Pedra do Sal

Um corpo, não identificado, foi encontrado pelo Instituto de Medicina Legal (IML) nesta sexta-feira (13), próximo a praia da Pedra do Sal, em Parnaíba, litoral do estado. O corpo deve ficar no IML enquanto não for identificado.





Foto: Divulgação

Populares da região suspeitam que o corpo possa ser um homem desaparecido na última quinta-feira (12). É possível identificar apenas um relógio e anéis na mão do corpo, dificultando o reconhecimento.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!