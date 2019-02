Catadores de lixo encontram feto em lixão de Parnaíba

Um feto foi encontrado por catadores de lixo no aterro sanitário de Parnaíba na manhã desta terça-feira (05). O feto estava embalado em uma sacola plástica e foi encontrado por catadores quando manuseavam do lixo. Diariamente várias pessoas vão ao lixão em busca de estos de alimentos hoje ao fazerem essas buscas se depararam com o feto.



De acordo com as informações do perito Eduardo Gonçalves a recenticidade apresenta as características de no máximo dois dias que o feto teria sido descartado. “aqui no local não consegui identificar quantas semanas o feto já tinha, vai ser levado para a necropsia e discutir junto com o medico legista e verificar a origem se o aborto foi causado por medicação ou espontâneo” relatou Eduardo.



O feto foi removido para o Posto avançado do IML, para expedição de um laudo médico.



O boletim de ocorrência de o achado deverá ser registrado na Delegacia Regional, onde será instaurado um inquérito policial.











Fotos: Gleitowney Mirada

Clik Parnaíba