Câmara de vereadores de Parnaíba anuncia concurso e nova sede

O presidente da Câmara Municipal de Parnaíba, José Geraldo Alencar Filho – Geraldinho (PSB), anunciou a realização do concurso público previsto para acontecer no próximo ano. O edital deve ser publicado logo após construção da nova sede da Câmara, prevista para começar em 2020, mas a licitação está prevista para acontecer agora no mês de dezembro.

Geraldo Alencar falou da necessidade de reposição de pessoal em alguns setores. “Existe a carência em algumas repartições, mas somente após a construção da nova sede é que vamos fazer um levantamento de vagas para que seja feita a seleção e contratação da banca organizadora para o concurso”, afirmou o presidente.

A proposta do certame é de autoria do vereador e presidente da Câmara, por meio da apresentação de Emenda ao Orçamento Plurianual aprovado no dia 14 de dezembro de 2018.





ascomCalixto Dias