Bolgs de Parnaíba usam notícia falsa e Eletrobras desmente

Alguns blogs da cidade de Parnaíba noticiaram que a eletrobras havia programado para este sábado um desligamento de energia no municipio que seria das 16h às 2h0 horas. O anuncio pegou vários parnaibanos de surpresa pois neste horáio está programado a partida do jogo entre Flamengo e River Plate. Além do jogo em si, shows de música ao vivo, comidas e bebidas farão a festa da torcida quando a bola não estiver rolando o que deixou os parnaibanos apreensivos. Vários parnaibanos ligaram para empresa que tratou de qualificar a informação como falsa. "FAKE NEWS". A distribuidora divulga suas manutenções apenas por meio de seu site oficial e via rádios e não há qualquer serviço que demande desligamento da rede na data e horário erroneamente difundidos via WhatsApp. A Equatorial Piauí reforça que para quaisquer informações sobre os trabalhos da distribuidora os clientes devem procurar suas fontes e perfis oficiais.

Fake News são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo (geralmente figuras públicas).

As Fake News têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor/espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material “noticioso” sem confirmar se é verdade seu conteúdo.

O poder de persuasão das Fake News é maior em populações com menor escolaridade e que dependem das redes sociais para obter informações. No entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está comumente ligado ao viés político.

Ascom EletrobrasCalixto Dias