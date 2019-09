Agressor de arbitra é expulso de universidade

Foi divulgado nesta quarta-feira (11/09) uma nota da Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPar divulgando o resultado do processo que envolver o estudante Rodrigo Quixaba acusado de agredir a árbitra, Eliete Fontenele durante uma partida de futsal. Em nota a universidade divulgou a expulsão do estudante.

A UFDPar decidiu expulsar o estudante de engenharia de pesca, após três meses analisando o caso e ouvindo testemunhas. A defesa terá agora um prazo de 10 dias para recorrer da decisão.

O caso repercutiu em todo o país e gerou revolta dentre o corpo estudantil da instituição que gerou manifestações pedindo a expulsão do agressor.

Entenda o caso

A árbitra Eliete Fontenele foi agredida com socos durante uma partida de futsal realizada na quadra da Universidade Federal do Delta Parnaíba no dia 03 de junho deste ano. A agressão ocorreu a após a árbitra punir três jogadores com cartão vermelho durante uma confusão generalizada entre os dois times.

Um vídeo feito por um aluno que estava na arquibancada registrou o momento em que o estudante de engenharia e pesca parte para cima da árbitra e a golpeia com um soco no rosto que a derruba no chão. As imagens vitalizaram nas redes sociais gerando uma grande revolta.

Após a agressão a profissional foi até a Central de Flagrantes de Parnaíba onde registrou um Termo Circunstanciado e passou por exames de corpo de delito que apontaram lesões leves provocadas pela agressão.

Dias após cometer o crime o estudante prestou se entregou a polícia e prestou depoimento onde afirmou que não teve a intenção de agredir a profissional.













UFDParCalixto Dias