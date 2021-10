Adolescente de 15 anos é morta a tiros no bairro São Francisco, em Parnaíba

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada a tiros na tarde desta sexta-feira (15), em Parnaíba, no litoral do Piauí. O crime aconteceu no bairro São Francisco.



De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade revelada, estava no quintal de casal quando foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Ela morreu no local antes da chegada do socorro.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Populares disseram aos policiais do 2º Batalhão da PM, que atendeu a ocorrência, que a jovem estava na companhia do namorado quando três homens se aproximaram e efetuaram os disparos. Uma das hipóteses levantadas é de que ela teria sido assassinado por engano.

Até a publicação desta matéria, a Polícia Civil não sabia informar a motivação do crime e nenhum suspeito foi identificado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Parnaíba vai investigar o caso.

