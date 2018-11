Acusado de vários roubos é preso com arma de fogo e drogas

A Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Edvânio Ferreira Baia, 22 anos, mais conhecido “Azul”, por volta das 06h desta sexta-feira (23/11), no Bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba, acusado de vários crimes na região. A ação foi resultado de denúncias. Após a abordagem, os policiais realizaram uma vistoria na casa e encontraram um revólver de calibre 38 com cinco munições intactas e onze embalagens com cocaína. Segundo o tenente Souza Filho, Edvânio Baia é acusado de vários roubos em Parnaíba e região.

Segundo informou o tenente Souza Filho, a autoridade policial, há denúncias de que por volta das 21h de domingo (16/09) “Azul” teria atingido as costas de Lucas Guilherme com disparos de arma de fogo, no Bairro São Vicente de Paula. Instantes depois teria roubado Carro Gol cinza de placas HOU 4148 Teresina (PI), de um pastor, momento em que subtraiu três celulares e R$ 150,00. Seguiu para o Ceará e no município de Luís Correia atirou contra Assis e foi atingido. “Todas essas denúncias citadas foram confirmadas pelo conduzido Edvânio Ferreira e ainda afirmou ter feito um roubo no povoado Barra do Longá, município de Buriti dos Lopes; roubo que teve participação de Romário, o pingo de sangue, e Maycon de Fortaleza”, relatou o tenente Souza Filho.

Daniel SantosCalixto Dias