Ação policial Polícia Civil apreende mais de 1kg de supermaconha

A polícia prendeu nessa quinta-feira (20), Gabriel da Silva Moreira, de 25 anos de idade. O jovem foi flagrado enquanto vendia skunk, a conhecida supermaconha, para duas pessoas – fato registrado no Bairro Reis Veloso.

O que é a droga Skunk?

droga Skunk ou skank (como é a grafia em português) tem chamado a atenção dos profissionais da saúde, por conta dos seus efeitos. Afinal, assim como ela é mais potente, os seus riscos de dependência e efeitos colaterais também são mais intensos. Conhecida como a “maconha mais potente”, e também como “supermaconha”, aou(como é a grafia em português) tem chamado a atenção dos profissionais da saúde, por conta dos seus efeitos. Afinal, assim como ela é mais potente, os seus riscos de dependência e efeitos colaterais também são mais intensos.

Com Gabriel foi apreendida uma mochila contendo mais de 1 kg do entorpecente, além de dinheiro. Ao perceber a presença dos policiais civis, o acusado tentou fugir, mas foi capturado em seguida. Ele, juntamente com os dois usuários que tentavam adquirir a droga foram conduzidos à Central de Flagrantes.

No ano passado, o jovem havia sido preso após tentar entrar na Penitenciária Mista de Parnaíba com drogas escondidas em tubos de pomada.

