“Vamos trazer a paz para Parnaíba”, diz novo comandante após onda de crimes

O novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Parnaíba, coronel Erisvaldo Viana, que assumiu o cargo nessa segunda-feira (13) em meio a uma onda de crimes de execução na cidade e o avanço da atuação das facções criminosas, prometeu que atuação da Polícia Militar garantirá a paz social no município.

“Estamos com bons propósitos, fazendo um planejamento operacional a fim de quem possamos diminuir os índices dentro de um planejamento de inteligência. De modo a trazer a paz social. Sabemos que não é fácil, haja vista a guerra que se realizada no dia a dia da cidade de Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia”, afirmou.

Foto: Divulgação / PMPI

Erisvaldo comentou que o planejamento intensificará o patrulhamento nas regiões de maior concentração de crimes na cidade e, através das informações das inteligências das forças de segurança, impedir a atuação das facções criminosas. O novo comandante disse que tem o apoio do comando-geral da PMPI e da Secretaria de Segurança para atuar e reduzir os índices na cidade.

“De imediato queremos baixar os índices de criminalidade, as mortes violentas, os roubos e trabalharmos um planejamento para receber o grande número de pessoas que virão ao litoral em ocasião do Natal e Ano Novo”, disse. Por outro lado, Erisvaldo Viana reconhece a dificuldades em combater os grupos criminosos.

“O crime não vai sumir de um dia para o outro, não. Vamos baixar esses índices semana a semana, mês a mês. Isso não quer dizer que mudou o comando vai acabar esses homicídios. Quem tiver marcado para morrer, vai morrer. Nessa circunstância, é que eles vão ver que não vai ter mais o cometimento de determinados crimes que vinham acontecendo em nossa cidade”, pontuou.

Crimes em Parnaíba

A cidade de Parnaíba registrou cinco assassinatos somente no último final de semana. De acordo com as investigações da Polícia Civil, as mortes têm relação com o tráfico de drogas e foram autorizados pelas facções. Dentre os casos, um triplo homicídio aterrorizou a cidade na sexta-feira (10) .

