Zé Raimundo inaugura Unidade Básica de Saúde no Morro Redondo

A Prefeitura de Oeiras segue realizando investimentos em serviços de saúde de qualidade para os oeirenses. No último sábado, 15, o prefeito José Raimundo e a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, inauguraram a Unidade Básica de Saúde (UBS) do povoado Morro Redondo, na zona rural do município. A UBS leva o nome do vice-prefeito de Oeiras, Martinho Meneses, falecido em fevereiro deste ano.

Segundo o prefeito, a unidade vem somar à série de investimentos na Atenção Básica em saúde, realizados em Oeiras desde o início de sua gestão. O prédio está dentro dos padrões de qualidade e acessibilidade, estabelecidos pelo Ministério da Saúde, e representa mais um avanço dentro da política de descentralização dos serviços de saúde no município de Oeiras.

As UBSs são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), e, portanto, precisam ser estruturadas e qualificadas para atender a população. Auridene Freitas afirma que o espaço qualifica ainda mais a Atenção Básica e permite um tratamento de qualidade para usuários e profissionais, resultando num atendimento mais humanizado para a população do Morro Redondo e comunidades vizinhas. “É uma obra que faz parte do projeto Requalifica Saúde UBS, do Ministério da Saúde. O município desde o ano de 2010 fez uma adesão e sempre que é feita essa abertura o município prontamente se organiza para estar pleiteando essas unidades. Com esta obra do Morro Redondo, é a quinta Unidade Básica de Saúde entregue no modelo padrão”, comenta a secretária.

Atualmente, a equipe da Estratégia Saúde da Família da região atende usuários do Morro Redondo, Curral Velho, Buriti do Canto, Assentamento Nova Terra, Exu e Bocaina. “Quando nós entregamos uma obra para a comunidade, automaticamente, aquela região vai passar a contar com mais serviços de saúde. Todas as ações que são contempladas nas unidades básicas de saúde da zona urbana também serão contempladas na região. O município de Oeiras vem trabalhando um processo de expansão de equipe e nessa expansão a região do Morro Redondo será contemplada. Vamos dividir aquela região em duas equipes, para que possamos melhor assistir a comunidade”, informa Auridene Freitas.

“Estávamos com uma dificuldade de fixar o profissional médico nesta região, mas a partir do mês de julho já temos uma profissional que irá assumir a região. Ela irá fazer atendimento médico em todas essas localidades”, acrescenta.

Para a conclusão da UBS do Morro Redondo, a Prefeitura de Oeiras investiu, com recursos próprios do município, cerca de R$ 104 mil. Além do prefeito e da secretária de saúde, a solenidade de inauguração da obra contou com a presença do coordenador estadual de Fomento à Irrigação, B.Sá; do deputado estadual, Bessah; vereadores; familiares do homenageado; profissionais de saúde que atuam na região e de moradores do povoado.

Mais serviços de saúde na zona rural

No mês de julho, a Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), irá inaugurar o Ponto de Atendimento em Saúde do Assentamento Nova Terra. A obra contribuirá para a ampliação do atendimento e descentralização dos serviços de saúde, sobretudo, na zona rural do município.

“Com a inauguração do Ponto de Atendimento, a região passará a contar com terá quatro gabinetes odontológicos. Passemos a oferecer a odontologia no Morro Redondo, Curral Velho, Buriti do Canto e passaremos a ofertar atendimento odontológico também no Assentamento Nova Terra”, adianta a secretária.