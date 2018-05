Tânia Alves faz show-homenagem aos ícones da música romântica

A cantora e atriz carioca Tânia Alves apresentou nesta segunda-feira, 07, no Cine Teatro Oeiras, o show “Alma Latina”, marcando a abertura da nova edição do projeto Seis e Meia na cidade. No repertório, grandes canções românticas, sucessos do rádio, boleros e até marchinhas de Carnaval.

O show é uma homenagem de Tânia aos cantores que se tornaram ícones da música romântica, como Altemar Dutra, Nelson Gonçalves e Dalva de Oliveira. Clássicos da dor de cotovelo, compostos por esses artistas, permeiam o repertório do show.

Acompanhando a trajetória dos grandes sucessos do rádio, Tania segue cantando o amor ao interpretar sucessos da Bossa Nova, um medley de um dos maiores representantes da música romântica no Brasil, o ídolo Roberto Carlos, e ainda sucessos de Rita Lee e Caetano Veloso.

A cantora passeia também pelo baião de Luiz Gonzaga e desfila sua alegria ao cantar as marchinhas de Carnaval, que levantaram o público. Show-homenagem, “Alma Latina” é uma verdadeira celebração ao espírito festeiro e à brejeirice da latinidade brasileira.

O show foi aberto pela cantora oeirense Vanúsia Marques, que brindou o público com um repertório de sucessos da Música Popular Brasileira e canções de artistas piauienses.

O projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura. Em Oeiras, a iniciativa conta com apoio cultural da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turis

Ascom