Tânia Alves abre nova edição do projeto Seis e Meia

A cantora, atriz e dançarina Tania Alves abre, no próximo dia 07 de maio, a nova edição do projeto Seis e Meia, no Cine Teatro Oeiras. Os ingressos serão vendidos ao preço de R$ 30 mais 1 kg de alimento não perecível. A venda das entradas acontece no dia 03 de maio, na bilheteria do teatro, que ficará aberta das 8h ao Meio Dia.

Com o show “Alma Latina”, a artista homenageia grandes intérpretes da música brasileira. No repertório estão canções que se tornaram ícones da música romântica, na voz dos grandes intérpretes da “dor de cotovelo, como Altemar Dutra (“Brigas”), Nelson Gonçalves (“Fica comigo Esta Noite”), Dalva de Oliveira (“Que Será?”), entre outros.

Abraçando a trajetória dos maiores sucessos do rádio, Tânia segue cantando o amor ao interpretar hits da bossa nova, um medley de um dos maiores representantes da música romântica no Brasil, e ainda sucessos de Roberto Carlos, Rita Lee e Caetano Veloso.

A cantora ainda passeia pelas raízes do gênero, cantando canções em espanhol e mostrando sua versatilidade também com marchinhas de carnaval, uma celebração ao espírito festeiro e à latinidade brasileira.

Além de Oeiras, a cantora fará shows dia 8, no Theatro 4 de Setembro em Teresina, dia 9 no Teatro João Cláudio Moreno em Piripiri e no dia 10 de maio em Parnaíba, no Teatro Saraiva.

O projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura. Em Oeiras, a iniciativa conta com apoio cultural da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Ascom