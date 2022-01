Surto de gripe: UPA de Oeiras opera com capacidade máxima

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município de Oeiras (a 281 Km de Teresina) está operando com sua capacidade máxima para atender aos pacientes com sintomas gripais que buscam a unidade de saúde para atendimento.

(Foto: Divulgação/Ascom)

Por meio das redes sociais, a UPA informou que a equipe de profissionais da unidade está com sobrecarga de trabalho, mas que, ainda assim, não há omissão de atendimento. “Os pacientes que buscarem atendimento serão avaliados e classificados de acordo com sua gravidade”, diz a nota.



Ainda na publicação, a UPA de Oeiras reforça a ocorrência de epidemia por síndromes gripais e pede compreensão da população, e que estão sendo priorizados atendimentos para os casos mais graves.



Há superlotação no atendimento da UPA devido ao fechamento dos Postos de Saúde da Cidade de Oeiras.



