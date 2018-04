Solange Couto lota Cine Teatro com a comédia ‘Cinco Mulheres por um fio’

Estrelada pela atriz, Solange Couto, a comédia “Cinco Mulheres por um fio” lotou o Cine Teatro Oeiras, na noite desta quinta-feira, 12. No centro do espetáculo está uma psicóloga e sexóloga, que adota uma instrumento inovador para atender suas pacientes: o telefone.

Versátil em cena, a atriz interpreta cinco personagens com anseios, bloqueios, medos e frustrações diferentes. Apesar das nuances de cada personagem, todas buscam a terapia pelo mesmo motivo: a solidão – tema que fica restrito às entrelinhas da narrativa, visto que, no palco, o único compromisso de Solange Couto é com a diversão e o humor.

Em cartaz há mais de dez anos, o monólogo já passou por mais de 200 cidades brasileiras, além de ter sido apresentado em Portugal e nos Estados Unidos.

Ao longo desta semana, a peça foi apresentada em diversas cidades piauienses, inaugurando o projeto ‘Circulando teatro pelo Piauí’, uma realização é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com o Grupo Scarlet. Em Oeiras, a iniciativa contou com o apoio cultural da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura.

Solange Couto consagrou-se na TV, em 2001, com a personagem Dona Jura, na novela “O Clone”, de Glória Perez. Na trama ela fez sucesso com o bordão “Né brinquedo não!”. Após trabalhos na Record, em 2016, ela integrou o elenco da novela “Malhação”. Atualmente, Solange dedica-se ao teatro, tendo participado este ano do espetáculo “Paixão de Cristo”, em Floriano.

Ascom