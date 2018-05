Semifinais do Campeonato de Futebol dos Bairros acontecem

Serão disputadas nesta quinta e sexta-feira, 03 e 04 de maio, no Estádio Municipal Gerson Campos, as semifinais do Campeonato de Futebol dos Bairros. Realizado pela Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o campeonato já faz parte do calendário esportivo do município e tem o propósito de estimular a interação dos jovens da cidade por meio do futebol.

Rodagem de Floriano x Oeiras Nova e Canela x Beira do Rio disputam as vagas da final na categoria Sub-16. Já Soizão x Rosário e Beira do Rio X Jureminha jogam pelas vagas da final na categoria Adulto.

Ao todo, 11 times participam da competição, representando os mais diversos bairros da cidade. As finais das duas categorias serão no dia 11 de maio, no Estádio Municipal Gerson Campos.

Confira a tabela dos jogos:

Quinta, dia 03

Às 18:30h - Sub16

Rodagem de Floriano x Oeiras Nova

Às 20:00h - Adulto

Soizão x Rosário

Sexta, dia 04

Às 18:30h - Sub16

Canela x Beira do Rio

Às 20:00h - Adulto

Beira do Rio X Jureminha

