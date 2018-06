Semas abre 50 vagas para cursos do Pronatec Mulheres Mil

A Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), abre nesta sexta-feira, 15, as pré-matrículas para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), modalidade Mulheres Mil. As pré-matrículas acontecem até terça-feira, 19, na sede da SEMAS, localizada em frente à Praça Costa Alvarenga.

O Programa oferece 50 vagas em Oeiras – 25 vagas para o curso de Microempreendedora Individual, 25 vagas para o curso de Vendedora. As alunas receberão Assistência Estudantil (Bolsa) no valor de R$ 2,00 reais a hora aula. O curso será ofertado no período noturno e é destinado para mulheres inscritas no Cadastro Único, que tenham idade a partir de 16 anos.

Pronatec Mulheres Mil

• MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (25 VAGAS) – 198 h/a

Requisitos: maior de 16 anos com Ensino Fundamental I Completo (1º a 5º)

• VENDEDOR (25 VAGAS) - 198 h/a

Requisitos: maior de 16 anos com Ensino Fundamental II Completo (6º a 9º)

Documentação Exigida (cópias):

-RG

-CPF

-Comprovante de escolaridade

-Declaração do CRAS

Atenção: Menores de 18 anos tem que apresentar também a cópia do RG, CPF e comprovante de endereço do responsável.

Mais informações: (89) 3462-2543

Ascom