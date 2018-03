Secretária de Assistência Social participa de Encontro de Gestores

A secretária municipal de Assistência Social, Vanessa Reinaldo, participou do Encontro de Gestores Municipais para lançamento do Cofinanciamento Estadual da Assistência Social e do projeto SASC Integração, realizado nos dias 15 e 16 de março, em Teresina. O momento teve como objetivo discutir a efetivação do cofinanciamento estadual e firmar compromissos e responsabilidades entre os entes do Estado e Município.

Segundo a secretária, o encontro marca um novo passo na política de assistência social do estado do Piauí, com a formalização do início do processo de cofinanciamento estadual através da Secretaria da Assistência Social e Cidadania (SASC), a partir de um Termo de Aceite, onde os recursos destinados serão transferidos de forma automática e regular, fundo a fundo, para os 224 municípios do Estado que, até então, só contavam com os recursos federais e as previsões orçamentárias municipais para custeio das ações na área da assistência social.

“Uma honra participar desse momento histórico para a política de Assistência Social do meu Estado, pois o cofinanciamento sempre foi algo bastante aguardado por todos nós que fazemos a política, e assim buscaremos aplicar o que nos será repassado na melhoria da qualidade e efetividade dos serviços socioassistenciais e benefícios eventuais que serão destinados à população oeirense”, assinala Vanessa Reinaldo.

Na oportunidade, foi apresentado o “SASC Integração”, uma plataforma que trará uma transformação na gestão social e na cidadania. Com a nova ferramenta será possível a criação do Cadastro Social Integrado, prontuário eletrônico de cada família cadastrada, além do monitoramento das políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal. A plataforma já é utilizada em Oeiras em caráter experimental.

Ascom