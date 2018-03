Saúde realiza oficina de Indicadores de Pactuação em Oeiras

Profissionais das 14 equipes da Estratégia Saúde da Família de Oeiras estiveram reunidos na última quinta-feira, 22, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) para a Oficina de Indicadores de Pactuação da Atenção Básica.

“Este é um momento de avaliação dos indicadores de Oeiras, para que possamos fazer um planejamento das ações voltadas para a Saúde. Aqui, o município começa a se olhar e ver o que foi feito no ano anterior, o que precisa melhorar neste ano de 2018 e, a partir daí, iremos nos organizar, no sentido de intensificar as ações naqueles pontos que sejam necessários”, pontua a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas.

A oficina foi ministrada por coordenadores de diversas áreas técnicas da Semusa – Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), Reinaldo Ferreira; Sistema de Informação de Natalidade/ Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SIM/SINASC), Raíssa Tôrres; Bolsa Família, Jardilene Damasceno; Doenças Endêmicas – Setor de Tuberculose e Hanseníase, Jéssica Cavalcante; Saúde da Mulher, Alexsandra Fontes; Saúde Mental, Suely Viana; Saúde Bucal, Wertey Moura; Vigilância Epidemiológica, Miguel Ribeiro; Programa Saúde na Escola, Katerine Dantas e Coordenação de Imunização, Júlia Sene – que apresentaram dados para traçar uma matriz de intervenção para o município.

“Cada área do município tem um cenário, um perfil. A partir deste levantamento temos condições de organizar as ações para que as equipes tenham um foco direcionado. Então, este é um momento rico e importante, que precisa acontecer nos primeiros três meses do ano”, conclui a secretária municipal de Saúde.

Ascom