Saúde oferece curso para profissionais dos NASF em Oeiras

A Prefeitura de Oeiras, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), iniciou nesta terça-feira, 20, o Curso de Apoio Matricial na Atenção Básica, com ênfase nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Cerca de 30 profissionais de saúde participam da capacitação, que tem como público-alvo os profissionais dos NASF, das equipes de referência da Estratégia Saúde da Família (ESF) em Apoio Matricial e coordenadores da Atenção Básica.

Realizado no auditório da Semusa, o curso conta com a parceria do Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) e da Coordenação de Educação a Distância (EAD/ENSP) da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz). Os tutores são a nutricionista, Márcia Estevão, e o fonoaudiólogo, Gilson Miranda.

“Objetivo maior é que todos possam estar montando uma matriz de intervenção, conhecendo o que é o apoio matricial, o processo de integração das ações que já existem na Unidade Básica de Saúde com os profissionais do NASF e de toda a rede. O apoio matricial permite a integração de todas as áreas técnicas para melhor assistir e atender as necessidades do nosso usuário”, comenta a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas.

O Apoio Matricial é uma metodologia para gestão do trabalho, que contribui com práticas mais humanizadoras e resolutivas, auxiliando nas atividades interdisciplinares para mudanças de paradigmas no processo de trabalho e oportunizando diálogo entre especialistas e os profissionais da Atenção Básica. O curso acontece em quatro módulos, com duração de 80 horas/aulas.

Ascom