Saúde inicia campanha de vacinação contra gripe em Oeiras

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação do Programa de Imunização, deu início oficialmente nesta quinta-feira, 03, à Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, em Oeiras. A imunização segue até o dia 1° de junho. A campanha de vacinação foi aberta no Clube da Melhor Idade, onde foram imunizados idosos e servidores da instituição, mantida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

O Dia D da vacinação ocorre no dia 12 de maio. Os grupos de risco contemplam pessoas consideradas mais vulneráveis ao vírus Influenza. “Durante o Dia D, nós teremos abertas – a partir de 8h da manhã até as 5h da tarde – todas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana e ainda o ponto de atendimento da Escola Municipal Cebolinha, porque a Rodagem de Picos é um bairro muito grande e vamos concentrar a oferta da vacina em dois locais específicos. Pedimos que as pessoas levem seu cartão de vacina, bem como o cartão do SUS, no ato da vacina. É muito importante levar esses dois documentos”, pontua a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas.

Estão enquadrados nos grupos prioritários da vacinação: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto), idosos, profissionais da saúde, professores das redes pública e privada (ativos em sala de aula), pessoas privadas de liberdade e servidores do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade.

De acordo com a secretária, a meta determinada pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários. “Nos dias 26 de abril e 1° de maio, fizemos uma mobilização onde profissionais de saúde do Hospital Regional, da UPA, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como dos hospitais privados foram imunizados”, informa Auridene Freitas, acrescentando que a vacinação já foi iniciada em parte dos povoados da zona rural da cidade.

As vacinas são disponibilizadas gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos municípios para o público-alvo. “Temos a atenção de levar a vacinação aos idosos, aqui no Clube da Melhor Idade, melhorando a qualidade de vida de cada um deles. Essa é mais uma ação da Secretaria Municipal de Saúde, oferecida na zona rural e urbana do município”, destaca o prefeito José Raimundo.

Ascom