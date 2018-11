Saúde divulga ações do Novembro Azul em Oeiras

As ações alusivas à campanha Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem e prevenção do câncer de próstata e diabetes, têm início oficialmente na próxima terça-feira, 13, em Oeiras, com um Treinamento Funcional, na Praça de Eventos. Realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as atividades têm o objetivo de sensibilizar os homens sobre os cuidados com a saúde, principalmente para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e diabetes.

Durante todo mês de novembro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Oeiras estão desenvolvendo uma rotina com atividades especiais, voltadas para a campanha. A Semusa também planeja levar a conscientização para além das unidades de saúde, chegando mais próximo do público masculino, em todas as regiões do município.

Por isso, no dia 21, uma equipe de profissionais de saúde estará no pátio do Mercado Velho realizando avaliação de Hiperdia – teste de glicemia capilar, verificação da pressão arterial e avaliação nutricional, a partir das 16h, nos homens que trabalham no Centro Comercial da cidade. No dia 22, a avaliação de Hiperdia será direcionada para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

A coordenadora de Vigilância Municipal e Nutricional, Jardeline de Oliveira, comenta que o Novembro Azul 2018 tem um enfoque especial para a prevenção do diabetes. “As UBSs trabalham realizando busca ativa (teste de glicemia capilar, aferição de pressão arterial e avaliação nutricional) na população em geral, principalmente na masculina. Também desenvolvem atividades de prevenção de complicações em pacientes já portadores da doença, como avaliação do pé diabético e avaliação dentária, além das atividades educativas como rodas de conversa”, afirma a coordenadora.

A campanha Novembro Azul integra a política de atenção à Saúde do Homem desenvolvida pelo município de Oeiras. Dentro das políticas que estimulam o público masculino a cuidar da saúde estão: o Pré-Natal do Parceiro, implantado em junho deste ano; o programa Empresa Cidadã e a criação do Posto de Coleta para Análises Clínicas, inaugurado em agosto, com o objetivo de garantir a acessibilidade de exames aos homens.

Ascom