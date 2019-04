SAAE completa um ano levando água tratada e qualidade de vida

O Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oeiras completa neste mês de abril, um ano de gestão da rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. O SAAE foi criado através da Lei Municipal Nº 1.826, de 10 de agosto de 2017, e implementado após um processo de transição, envolvendo a equipe técnica da autarquia, a direção da Agespisa e do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (IAEPI).

Ao longo desses 12 meses de atividades, o SAAE focou suas ações em levar água tratada e de qualidade para os oeirenses, ampliando a rede de abastecimento nos bairros periféricos da cidade, que antes eram desprovidos do fornecimento. A regularização do fornecimento de água possibilita que as famílias tenham acesso à água potável e de qualidade.

No trabalho de expansão, o SAAE já realizou o total 5.437 metros de rede, em diversas comunidades – Comunidade Pedreira; Residencial Leme; Morro do Urubu, Bairro Várzea (Morro do Rutinga e da Sociedade). Agora, os moradores dessas localidades possuem rede de abastecimento de qualidade, com água limpa e tratada.

Mais saúde e qualidade de vida para os oeirenses

Atento à saúde da população oeirense, o SAAE executou os trabalhos de expansão da rede de esgotamento sanitário em diversos pontos da cidade, levando o serviço para localidades que não tinham acesso – Morro do Urubu, Bairro Rodagem de Floriano; Rua Cônego Cardoso, Bairro Jureminha; Av. Da Costa Silva, Bairro Jureminha; Rua Quinco Pinheiro e Bairro Rodagem de Picos.

Em um ano, foram instados 745 metros de rede de esgotamento sanitário, com recursos próprios do SAAE, que segue realizando obras de saneamento básico no bairro Rodagem de Picos, onde está sendo implementada a rede em um trecho até então desprovido do serviço. A ação beneficia diretamente 91 famílias, com rede de esgoto e saneamento de qualidade.

Com soluções modernas e tecnológicas, o SAAE vem transformando a vida dos moradores de Oeiras com mais saúde e bem-estar, realizando, mensalmente, a coleta e análise da água destinada ao consumo dos oeirenses.

O processo de análise e avaliação da água é realizado rotineiramente para que a população possa usufruir do recurso natural de forma limpa e tratada. Além da coleta e análise da água, a equipe do SAAE realiza semanalmente a clorificação dos poços, etapa que possui fator relevante no processo de potabilidade da água consumida, executada de acordo com as exigências do Ministério da Saúde.

Para mais precisão e segurança nos resultados obtidos, o SAAE conta com um laboratório próprio para verificação da qualidade da água. O setor recebeu investimentos de mais de R$ 100 mil, oriundos de recursos próprios da instituição, e é responsável pelo monitoramento de todos os parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água destinada ao abastecimento público, desde seu estado natural até a distribuição para consumo.

Os serviços de coleta de água para análise no laboratório do SAAE seguem as normas exigidas pela legislação vigente, utilizando técnicas e os equipamentos mais avançados disponíveis no mercado.

O SAAE trabalha em inúmeros projetos em benefício da comunidade oeirense, no que diz respeito a rede de esgoto e levar água de qualidade as famílias, assim como atender as demandas que se fazem necessárias. Pensando nisso, o órgão está focado em intensificar a ampliação das redes e água e esgotamento sanitário do município, assim como continuar com a periodicidade no tratamento da água, mantendo assim sua boa qualidade.

Ascom