SAAE começa gerir abastecimento de água e esgotamento hoje

A partir desta quarta-feira, 02, o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Oeiras passa a ser gerido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, autarquia pública criada através da Lei Municipal Nº 1.826, de 10 de agosto de 2017.

De acordo com a Prefeitura de Oeiras, o objetivo principal da criação da autarquia é a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário, com foco na qualidade e eficiência desses serviços no município.

O SAAE assume o gerenciamento do sistema de distribuição e tratamento de água e esgotamento sanitário de Oeiras após um processo de transição, envolvendo a equipe técnica da autarquia, da direção da Agespisa e do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí (IAEPI).

O órgão municipal está localizado na Rua André Holanda, 716, no Centro de Oeiras.

Ascom