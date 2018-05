Rosário vence Jureminha e conquista Campeonato dos Bairros

O Rosário é campeão do Campeonato de Futebol dos Bairros de Oeiras. O time venceu o Jureminha por 2 a 1 em um jogo duro, no Estádio Municipal Gérson Campos, nesta sexta-feira, 11, e conquistou o título. Na categoria Sub-16, a Rodagem de Floriano foi campeã, após vencer o time do Canela.

Iniciado em março, o campeonato contou com a participação de 11 times na categoria Adulto e nove na Sub-16. Os times receberam uniformes completos da Prefeitura de Oeiras, que organiza o evento, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O grande artilheiro do campeonato foi o jogador Cieta, do Soizão. Os melhores da partida final foram: Pualiano, do Rosário, e o goleiro Beu, do time do Jureminha. No Sub-16, os destaques foram: os artilheiros João Victor, da Rodagem de Floriano, e Rian do time do Canela.

Na categoria Adulto foram distribuídos R$ 6,5 mil em prêmios. Na Sub-16, o campeão levou R$ 1500 e o vice R$ 700. As partidas finais contaram com a presença de um grande público.

Ascom