Representantes da UNESCO visitam escolas municipais

Representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) visitaram, essa semana, escolas da rede municipal de ensino de Oeiras. A Representação da UNESCO no Brasil está realizando um estudo sobre boas práticas de gestão escolar em escolas públicas brasileiras, no âmbito da Educação Básica, e a rede municipal de educação de Oeiras foi identificada pela instituição por implementar projetos inovadores, que contribuem para a evolução na qualidade da educação ofertada.

Durante três dias, a equipe da UNESCO, composta pelos técnicos Wagner Santana, consultor de projetos; Luciana Rodrigues, consultora de análise de dados; e Lorena Carvalho, oficial de projetos, visitou escolas, conversou com alunos, professores e demais profissionais da educação sobre as vivências da rede de ensino do município.

Em sua passagem por Oeiras, os técnicos também acompanharam o desenvolvimento de diversos projetos, como os Núcleos de Cultura, Escola da Família, Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente e Mostra Educanvisa. “O que trouxe a gente a Oeiras foi um pedido da coordenação de Educação do nosso escritório para vir conhecer uma cidade que está fazendo algo diferente, algo que a gente não vê por aí. Ver isso numa cidade de interior, do Piauí, é muito emocionante, é bonito, é gratificante”, disse oficial de projetos da UNESCO, Lorena Carvalho, em participação na Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, realizada na última quarta-feira, 06.

“Ontem, a gente ouviu de um dos conselheiros municipais [de educação] que a cidade se tornou envaidecida pela educação. Isso é uma coisa que realmente vocês têm que se tornar envaidecidos e não deixar morrer, porque o que vi aqui em Oeiras é encantador. As ações de educação orientam para o conhecimento para a vida, para que vocês ganhem independência, para que sejam cidadãos dignos, para que vocês sejam pessoas que se preocupem com o outro, que entendam que nós somos responsáveis por tudo. Isso gera cidadãos mais saudáveis e conscientes e uma comunidade mais unida”, acrescentou.

A partir da análise das informações obtidas nas escolas, a UNESCO produzirá uma publicação que detalhará as práticas de gestão estudadas, o que possibilitará a replicação das experiências de Oeiras para outras escolas do Brasil.

UNESCO

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) é uma agência especializada das Nações Unidas (ONU), que atua nas seguintes áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação. Para isso, desenvolve projetos de cooperação técnica em parceria com o governo – União, estados e municípios –, a sociedade civil e a iniciativa privada, além de auxiliar na formulação de políticas públicas que estejam em sintonia com as metas acordadas entre os Estados Membros da Organização.

A Representação da UNESCO no Brasil está estabelecida em Brasília há mais de 50 anos, tendo como prioridades a defesa de uma educação de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e social. Com esse propósito, a Organização desenvolve ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais, além de prover acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo sempre como foco a relevância da educação como valor estratégico para o desenvolvimento social e econômico dos países.