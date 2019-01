Rally Piocerá movimenta setor turístico em Oeiras

Na manhã de hoje, 23, Oeiras foi cenário da largada da prova de bikes do Rally Piocerá, um dos mais tradicionais do país. O evento esportivo, que conta com a parceria da Prefeitura de Oeiras, trouxe à cidade dezenas de competidores de diversos estados e profissionais envolvidos na organização, movimentando o setor hoteleiro e fomentando o turismo no município.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Antônio Portela, e o chefe de gabinete da Prefeitura de Oeiras, Gustavo Rêgo, participaram da largada, na Praça das Vitórias, Centro Histórico da cidade.

De Oeiras, os atletas percorrem 110 quilômetros de pedal até o município de Picos (PI). Segundo os organizadores do evento, a trilha tem um ganho total de ascensão de mais de 1.450 metros, uma trilha bem diferente da primeira etapa, com trechos mais técnicos, variedade de solo, além de subidas e descidas que vão exigir muito dos atletas.

A 32ª edição do Piocerá conta com mais de 400 inscritos, sendo 174 competidores nas bikes, 131 nas motos, 98 nos carros, 24 nos UTVs e nove quadriciclos. O evento já consolidado no calendário de eventos do Nordeste reúne competidores de todo o Brasil e até de outros países, como a França.

Iniciada na última segunda-feira, a competição organizada pela Radical Produções termina nesta sexta-feira, 25, em Juazeiro do Norte (CE).