Quadra poliesportiva do povoado Briona recebe cobertura e iluminação de LED

A Prefeitura de Oeiras segue investindo em melhorias infraestruturais em todas as regiões do município. Na noite desta quinta, 13, o prefeito José Raimundo entregou a cobertura e o serviço de iluminação com lâmpadas de LED da quadra poliesportiva do povoado Briona, na zona rural de Oeiras.

A obra foi realizada com recursos municipais e, além de agregar práticas educacionais, esportivas e culturais, fortalece vínculos entre a comunidade escolar e a população local. Dotada de alambrado e arquibancada, a quadra poliesportiva do povoado Briona foi inaugurada em novembro de 2013. Agora, o espaço ganhou novos investimentos.

A inauguração contou com a presença de secretários municipais, vereadores, moradores da Briona e localidades vizinhas e foi marcada por jogos amistosos envolvendo equipes de futebol amador da região.