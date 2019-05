Projeto promove Educação Ambiental e Saúde nas escolas municipais

Inspirar os alunos a pensarem soluções para restabelecer o equilíbrio ambiental, gerando mais qualidade de vida para suas comunidades. Este é o objetivo do projeto Educação Ambiental e Saúde, desenvolvido em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Oeiras.



Realizado desde fevereiro, incluindo a formação de professores e atividades em sala de aula, o projeto teve sua culminância no último sábado, 11, quando foram expostos os trabalhos dos estudantes em atividades pedagógicas, voltadas para questões globais de preservação do meio ambiente. O momento foi acompanhado de perto pelo prefeito, José Raimundo, e pela secretária municipal de Educação, professora Tiana Tapety, e por profissionais da Gerência Municipal de Meio Ambiente (GEMA).

A iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) também interage com os conhecimentos do projeto Educanvisa – projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que leva assuntos relativos à Vigilância Sanitária para serem trabalhados na comunidade escolar. O propósito é estimular os estudantes e professores a dialogarem e refletirem sobre as questões socioambientais.

Os melhores trabalhos de cada escola serão expostos e apresentados na VII Conferência Intantojuvenil pelo Meio Ambiente e VI Mostra Educanvisa, que serão realizados no dia 07 de junho, na Escola Municipal Agrotécnica.