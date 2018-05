Produtores rurais recebem tratores e máquinas agrícolas na 6ª Expoeiras

A 6ª edição da Expoeiras foi marcada pela entrega de máquinas, implementos agrícolas e tratores para pequenos produtores de quatro comunidades da zona rural de Oeiras – Contentamento, Várzea Tranqueira, Canto da Vereda e Caraíbas.

A entrega do maquinário aconteceu na sexta-feira, 25, e contou com a participação do prefeito José Raimundo, da vice-governadora Margarete Coelho, deputado federal Mainha, senador Ciro Nogueira e do coordenador da Coordenadoria estadual e Fomento à Irrigação (COFIR), B.Sá, do presidente da APPM, Gil Carlos, além de prefeitos de todo o Piauí.

Os equipamentos foram adquiridos através de emendas parlamentares do senador Ciro Nogueira e do deputado federal, Mainha. Ao todo, foram investidos R$ 930 mil na compra das máquinas agrícolas. Segundo Zé Raimundo, os equipamentos agrícolas vão impulsionar a atividade e a produtividade do homem do campo de importantes regiões da zona rural do município.

“O que transforma a vida do homem do campo, seja ele pequeno produtor da agricultura familiar, seja ele produtor de caprinos e ovinos, seja ele produtor de peixe, seja ele produtor de gado leiteiro – campos estes que são a maioria nos nossos municípios do Piauí – são ações pontuais, como estas aqui trazidas pelo nosso senador Ciro Nogueira e pelo deputado federal Mainha. Claro, com o necessário apoio de órgãos como a CODEVASF, as Secretarias Municipais de Agricultura, o SEBRAE, o Banco do Nordeste e o IFPI, que colaboram para que transformações de fato aconteçam”, argumenta o prefeito de Oeiras.

“Quero parabenizar os produtores, os agricultores e o prefeito Zé Raimundo por esse dinamismo, por ser capaz de apresentar as propostas. Muita gente se pergunta por que as coisas chegam tanto em Oeiras, é porque o prefeito é capaz de apresentar as propostas. É sempre é o primeiro a cadastrar, o primeiro a apresentar e é um exemplo para toda a região. É um prefeito que acaba contagiando pela sua forma de administrar”, elogia Ciro Nogueira.

