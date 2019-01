Prefeitura presta homenagem a Juarez Tapety e decreta luto oficial

A Prefeitura de Oeiras prestou na tarde deste domingo, 27, uma homenagem ao ex-deputado estadual Juarez Piauiense de Freitas Tapety, falecido no sábado, 26, em Teresina. O prefeito José Raimundo decretou luto oficial de três dias no município.

O tributo ocorreu em frente ao Paço Municipal, ao som do Hino de Oeiras e da Marcha Sentimental, entoados pela Banda Santa Cecília. No ato solene, o prefeito, secretários municipais e vereadores ofereceram suas condolências aos familiares do líder político e, em seguida, participaram das exéquias na Igreja Matriz.

Em nota oficial, Zé Raimundo lamentou a morte de Juarez Tapety. “Oeiras está de luto. Perdemos hoje um ilustre oeirense, Juarez Tapety. Grande liderança política, ele prestou relevantes serviços ao povo de Oeiras e do Piauí e deixa uma trajetória exemplar de honradez pública. Diante da inestimável perda, queremos transmitir, em nome da Prefeitura de Oeiras, nossos sentimentos à esposa, filhos, familiares e amigos”, diz a nota, assinada pelo prefeito de Oeiras.

Ascom