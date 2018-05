Prefeitura participa do 5° Seminário de Política de Resíduos Sólidos

A Prefeitura de Oeiras, através da Vigilância Sanitária, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, participou do 5° Seminário de Política Nacional de Resíduos Sólidos, realizado em Fortaleza, nesta segunda e terça-feira, 21 e 22 de maio.

O seminário reuniu profissionais de todo o país para debater sobre os desafios e metas dos municípios em relação aos objetivos e conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o desenvolvimento de políticas públicas para melhorar o descarte dos inservíveis. A programação do evento contou com palestras, mesas de debates e minicursos.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Lívia Rêgo, diz que, com a participação no evento, o município de Oeiras busca ampliar as ações ambientais voltadas para o manejo dos resíduos sólidos. “Nesse seminário são abordados temas e ideias voltadas para redução da geração de resíduos, problemas enfrentados pelos municípios para dar um destino final adequado. Tem a participação de representantes do Ministério do Meio ambiente, Ministério do Planejamento e de agências reguladoras”, explica a coordenadora.

O evento destacou a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, seus conceitos, o início da implantação dos acordos de logística reversa, tecnologias, inovações e empreendedorismo, onde alguns pequenos empresários tiram dinheiro, e outros ganham a vida com o lixo.

Veículo para coleta de resíduos sólidos

Esta semana, a Prefeitura de Oeiras adquiriu um veículo para realizar a coleta de resíduos sólidos de todos os estabelecimentos de saúde da zona urbana do município. O veículo foi entregue nesta terça-feira, 22, para a equipe da Vigilância Sanitária.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, a aquisição do veículo contribui para o desenvolvimento do serviço, que também será realizado nas comunidades Contentamento e Briona, na zona rural do município. Em outras localidades, o material é recolhido pelas equipes de trabalho e trazido para a sede da Secretaria, onde recebem a destinação correta, comenta a secretária.

Desde julho do ano passado, a Prefeitura de Oeiras implantou o serviço de coleta em estabelecimentos de assistência à saúde da rede municipal, seguindo orientações da Legislação Ambiental Brasileira sobre a destinação correta de resíduos.

Ascom