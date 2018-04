Prefeitura inicia troca de ingressos para a 6ª Expoeiras dia 02 de maio

A Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), inicia na próxima quarta-feira, 2 de maio, a troca de ingressos para a 6ª Expoeiras. As entradas para as apresentações musicais serão disponibilizadas mediante troca de alimentos não perecíveis, que foram divididos em lotes.

Os lotes são compostos por diferentes tipos de mantimentos (veja abaixo os itens). O primeiro lote terá arrecadação de 02/05 a 11/05. Já a arrecadação do segundo lote acontece de 14/05 a 25/05. O ponto de troca de ingressos ficará situado na Avenida Zacarias de Góis, em frente à Praça Costa Alvarenga, no endereço da antiga sede do CRAS.

Os alimentos arrecadados serão revertidos para famílias em situação de vulnerabilidade social no município. De acordo com a Administração Municipal, a medida vislumbra a possibilidade de o evento, ao mesmo tempo levar diversão e entretenimento para a população, e contribuir para arrecadação de alimentos, que serão distribuídos para a famílias carentes.

Maior feira agropecuária do Piauí, a Expoeiras está em sua 6ª edição e terá como atrações musicais: Aviões do Forró, Solteirões do Forró, Skema 10, Luan Estilizado, Gabriel Diniz (GD), Alcymar Monteiro, Wallas Arrais, Taty Girl e Gonzaga Lu.

O evento atrai uma grande quantidade de agricultores familiares, produtores rurais e empreendedores do agronegócio e está firmado como oportunidade para compartilhamento de ideias, troca de informações, experiências e conhecimento para aplicação em iniciativas agrícolas.

Os ingressos devem ser trocados pelos seguintes itens:

Lote 1:

01 kg de açúcar

01 lata de óleo

01 kg de arroz (branco)

01 kg feijão

01 pacote leite em pó

01 pacote biscoito de sal – tipo cream craker (3 em 1)

Lote 2:

02 latas de sardinha (125g)

02 pacotes de macarrão

04 pacotes de massa de milho

01 kg de goma

01 pacote de biscoito doce – tipo Maria (3 em 1)

01 pacote café (250g)

Ascom